أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية زي المحلات.. خطوات بسيطة
كتب:
تامر نادر
01:40 م | الجمعة 03 مايو 2024
أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية
تُعد الكنافة من أشهر الحلويات العربية، وتتميز بنكهاتها اللذيذة وأشكالها المتنوعة، ومن بين أنواع الكنافة المميزة هي الكنافة المشوية على الفحم أو في الفرن، والتي تتميز بمذاقها الرائع المحبب بالنسبة لكثيرين.
أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية
ولأن الكثير من ربات البيوت لا يفضلن شراء مثل هذه الحلويات من الخارج، وإنما يميلن إلى إعدادها وتحضيرها في المنزل، ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، تستعرض السطور التالية أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».
مكونات عمل الكنافة المشوية
ويمكن عمل الكنافة المشوية في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:
- 500 جرام من شعيرية الكنافة.
- 250 جرام من الجبنة النابلسية أو العكاوي.
- 200 جرام من السمن البلدي.
- 100 جرام من الفستق الحلبي المطحون.
- شيرة جاهزة.
خطوات تحضير الكنافة المشوية
وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فيمكن عمل الكنافة المشوية من خلال اتباع النصائح التالية:
- تفتيت الجبنة ونقعها في الماء لمدة 10 دقائق للتخلص من الملوحة الزائدة، ثم تصفيتها وخلطها مع الفستق الحلبي المطحون.
- تفتيت الكنافة باليد ونقعها في الماء الدافئ لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها وخلطها مع السمن البلدي المذوب.
- أخذ كمية من الكنافة المبللة بالسمن وفردها على سطح مستوٍ، ثم توزع عليها كمية من حشوة الجبنة والفستق.
- لف الكنافة على شكل أسطوانة محكمة، ثم تثبيتها باستخدام سيخ معدني.
- تسخين شواية الفحم حتى تصبح الجمر متوسطة الحرارة، ثم تُوضع أسطوانات الكنافة على الشواية وتُقلب من جميع الجهات حتى تصبح ذهبية اللون.
- سكب الشيرة الباردة على الكنافة المشوية وهي ساخنة، وتركها لتنقع لبعض الوقت.
- تقطيع الكنافة المشوية إلى قطع متساوية وتقديمها ساخنة.