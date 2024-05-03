أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية زي المحلات.. خطوات بسيطة

تُعد الكنافة من أشهر الحلويات العربية، وتتميز بنكهاتها اللذيذة وأشكالها المتنوعة، ومن بين أنواع الكنافة المميزة هي الكنافة المشوية على الفحم أو في الفرن، والتي تتميز بمذاقها الرائع المحبب بالنسبة لكثيرين.

أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية

ولأن الكثير من ربات البيوت لا يفضلن شراء مثل هذه الحلويات من الخارج، وإنما يميلن إلى إعدادها وتحضيرها في المنزل، ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، تستعرض السطور التالية أسهل طريقة لعمل الكنافة المشوية في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».

مكونات عمل الكنافة المشوية

ويمكن عمل الكنافة المشوية في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

500 جرام من شعيرية الكنافة.

250 جرام من الجبنة النابلسية أو العكاوي.

200 جرام من السمن البلدي.

100 جرام من الفستق الحلبي المطحون.

شيرة جاهزة.

خطوات تحضير الكنافة المشوية

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فيمكن عمل الكنافة المشوية من خلال اتباع النصائح التالية: