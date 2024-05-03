طريقة عمل السجق المدخن في المنزل.. مكون مفاجئ السر في الطعم

السجق المدخن نوع من السجق يحضره عن طريق تعريضه للتدخين عبر استخدام الحرارة المنخفضة والدخان، ويُجهز عادةً باستخدام مداخن الخشب أو الفحم، كما يتم إضافة نكهة الدخان إلى السجق أثناء عملية التدخين، ما يمنحه طعما فريدا وعميقا، يتم استخدام مجموعة متنوعة من أنواع اللحوم في إعداد السجق المدخن، بما في ذلك اللحم البقري.

عادًة تساعد عملية التدخين على طهي السجق ببطء وتعزيز نكهته، ما يعطيه قواما مميزاً ونكهة عميقة.

مكونات السجق المدخن

لحم مفروم بقري

بهارات (مثل الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، الثوم المطحون، البابريكا، الكمون، الخ)

ملح

مكون التدخين

أدوات للتدخين (مثل مدخن الخشب أو مدخن الفحم)

خشب مدخن

طريقة عمل السجق المدخن

قم بتحضير اللحم المفروم في وعاء كبير.

أضف البهارات والملح حسب الذوق، وامزجها جيدًا مع اللحم.

اترك اللحم في الثلاجة لمدة تتراوح بين 2 إلى 24 ساعة ليتشبع بنكهة التوابل.

بعد ذلك، قم بتشكيل اللحم المتبل إلى أشكال السجق باستخدام اليدين أو آلة لصنع السجق إذا كانت متوفرة.

تسخين مدخن الخشب أو الفحم ويوضع خشب التدخين فيه.

ضع السجق على رفوف المدخن واتركها لتطهى لمدة تتراوح بين ساعة ونصف إلى 3 ساعات على درجة حرارة منخفضة (ما بين 90 إلى 110 درجة مئوية).

بمجرد أن ينضج السجق ويأخذ اللون المرغوب ويتشكل طبقة خارجية مدخنة، قم بإزالته من المدخن واتركه يبرد قليلاً قبل التقديم.

هذه الطريقة تعتمد على استخدام المدخن لإعطاء السجق نكهة الدخان اللذيذة.

يمكنك تجربة مختلف أنواع اللحوم والبهارات حسب ذوقك للحصول على نتيجة تلبي أذواقك الشخصية.