طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يفضل العديد من الأشخاص وتحديدًا الأطفال تناول المثلجات، والآيس كريم، لأنه يعطي انتعاشًا ورطوبة لأجسادهم، لذلك تبحث ربات المنازل عن طرق مختلفة لإعداد الآيس كريم في المنزل.

طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت

ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز، وتقديمه للأطفال كنوع من المكافأة، وفق ما أوضحته الشيف نادية السيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

ويُمكن تحضير آيس كريم بالبسكويت بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 10 دقائق في البيت، لابد أن تتبعها ربة المنزل، وبمكونات سهل الحصول عليها من المنزل، وتتكون مقادير عمل الآيس كريم بالبسكويت كالآتي:

مقادير عمل آيس كريم بالبسكويت

- 4 وحدات من الموز المجمد.

- كوب من السكر.

- عدة شرائح من البسكويت سواء كان سادة أو بالشكولاتة.

- نصف كوب ماء أو حتى الحصول على القوام المناسب.

- 2 كوب كريمة خفق.

طريقة التحضير:

- ضعي السكر، والموز المجمد، والماء في الخلاط أو الكبة، واخفقي المكونات جيدا.

- نضيف على الخليط السابق كريمة الخفق «شانتيه»، والخفق جيدا حتى الحصول على خليط كريمي للقوام.

- نضع خليط الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق ومغطى جيدا، وندخله الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل، أو حتى الحصول على قوام الآيس كريم.

- نقدم الآيس كريم بالبسكويت والموز باردا في أكواب التقديم، أو في أطباق صغيرة.