طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض.. «حضريه في دقائق»

بسكويت الشاي من الحلوى الخفيفة، التي تتميز بمذاق لذيذ، ويمكن للأمهات تحضيره لأفراد أسرتها بخطوات بسيطة في المنزل، لتناوله في الصباح أو المساء مع الشاي أو القهوة، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بسكويت الشاي بوصفة سهلة ومكونات متوفرة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل تحضير بسكويت الشاي بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وفي وقت لا يتعدى الـ 20 دقيقة، حسب وصفة الشيف نادية السيد، كالتالي:

مقادير بسكويت الشاي

كوبين وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ كوب ماء.

½ كوب زيت.

½ كوب سكر.

فانيليا.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة كاسترد (إختياري).

خطوات عمل بسكويت الشاي

ضعي الماء والزيت والسكر والفانيليا في الخلاط الكهربائي، واخفقيهم جيدًا حتى يذوب السكر تماماً ويصبح الخليط لونه فاتح ثم اسكبيه في وعاء.

قلبي الملح مع الدقيق وانخلي الدقيق مع البيكنج بودر والنشا والكسترد بالتدريج، وقلبي كل المكونات مع بعضها جيداً بملعقة كبيرة.

بعد الحصول على عجينة طرية، اتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

اخرجي عجينة البسكويت من الثلاجة وإفرديها بالنشابة على شكل مربع على أن يكون سمك العجينة رفيع، ثم ساوي الأطراف وزيلي الزيادات.

قطعي عجينة البسكويت إلى قطع متساوية بقطاعة البيتزا أو سكينة، ثم شكلي الزيادات على شكل مربع ونقطعها.

رصي البسكويت في صينية واصنعي ثقوب في البسكوت بواسطة شوكة أو عود أسنان.

ادخلي البسكويت فرن سُخن على درجة حرارة 175.

اخرجي البسكويت من الفرن واتركيه يبرد ثم قدميه مع الشاي.

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