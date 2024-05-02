طريقة عمل صينية الباذنجان بالموتزاريلا.. خطوات بسيطة

تختلف أطباق الباذنجان من شخص لآخر، كلا يعدها على الطريقة المحببة إليه، إلا أن هناك طريقة واحدة لا يختلف عليها أحد وهي صنية الباذنجان بالموتزاريلا واللحم المفروم، وذلك حسب ما نشرته الشيف حلا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مقادير عمل صينية الباذنجان بالموتزاريلا

صنية الباذنجان بالموتزاريلا، يتم تحضيرها من المكونات الآتية:

- باذنجان مقلي في الفرن

- نصف كيلو لحمة مفرومة أو «حسب الرغبة»

- فلفل ألوان

- 2 بصله مبشورة

- معلقة توم بودر

- معلقة بصل بودر

- معلقة ونصف صلصة

- بهارات «حسب الرغبة»

طريقة عمل صينية الباذنجان بالموتزاريلا

أولا يتم قلي الباذنجان في الفرن عن طريق تقطيعها بالطول عدة شرائح، ومن ثم وضعها داخل صنية، ثم إعداد الخلطة التي تتكون من 4 معلاق من الزيت، ووضع البهارات بها «حسب الرغبة»، مثل البابريكا، الثوم البودر، فلفل أسود، قرفة، السبع بهارات، يتم تقليب الزيت بالبهارات جيدًا، حتى تذوب الحبيبات به، ثم دهن الباذنجان عن طريق فرشاة، من الأعلى، ثم قلبه الناحية الأخرى وإعادة الخطوة ذاتها، ووضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.

خطوات عمل صينية الباذنجان بالموتزاريلا

بعد الانتهاء من تحضير شرائح الباذنجان، يتم تشويح البصل المبشور أولا، ثم وضع اللحمة المفرومة حتى تأخذ من طعم ورائحة البصل، وإضافة الفلفل المقطع والبهارات، وتركها على نار هادئه حتى تنضج، ومن ثم وضع شرائح الباذنجان داخل الصنية بالطول حتى يخرج جزء منها إلى الخارج، لتغطيتها بعد انتهاء الحشو.

هناك عدة شرائح من الباذنجان قد تكون صغيرة، يمكن وضعها في المنتصف لوضع حشو اللحمة المفرومة فوقها، ومن ثم وضع الجبنة الموتزاريلا فوق الحشو وتغطيتها بالجزء الباقي خراج الصنية من الباذنجان، وأخيرًا دهن الباذنحان بالقليل من الصلصة، ووضعها في الفرن مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.