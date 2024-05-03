انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لأمراض الصدر بالبحيرة

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لأمراض الصدر بالبحيرة، اليوم، بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وسط حضور قوي وكبير لأساتذة أمراض الصدر في مصر من مختلف الجامعات المصرية، لمناقشة كل ما هو جديد في تخصص الأمراض الصدرية.

فعاليات المؤتمر الثاني لصدر البحيرة

وتم التنظيم لإقامة هذا المؤتمر بالتعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة ومستشفى صدر دمنهور ونقابة الأطباء، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، بقيادة الدكتور أحمد قطري، ومستشفى الصدر بدمنهور بقيادة الدكتور شحاتة عيسى.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنجازات مديرية الصحة بالبحيرة خلال عام 2023، كما استعرض الإنجازات المتعددة للمنظومة الصحية بالبحيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، موضحا استعدادات البحيرة للدخول منظومة التأمين الصحي الشامل في الفترة المقبلة.

ويقام المؤتمر في نسخته الثانية برعاية الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، وتحت إشراف الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بمديرية الصحة، ويرأس المؤتمر الدكتور فوزي عمر أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر بالقاهرة.