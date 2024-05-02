سعر القطن اليوم في البحيرة بالمزاد الأخير.. «جيزة 86» يسجل 10 آلاف جنيه

انعقد آخر مزاد قطن اليوم في البحيرة بموسم 2023/2024، إذ جرى تحديد سعر القنطار لمختلف الأصناف واختلف من مركز تجميع لآخر، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من مختلف الأصناف نحو 10 آلاف و749 كيسًا بوزن 14 ألفًا و888 قنطارًا.

وتضمن مزاد القطن اليوم في البحيرة، بيع 9873 كيسًا بإجمالي 13 ألفًا و656 قنطارًا من صنف سوبر جيزة 86 تجاري، بأسعار تراوحت من 10 آلاف وحتى 10 آلاف و400 جنيه، كما جرى بيع 719 كيسًا بوزن 1006 قناطير من صنف سوبر جيزة 94 تجاري بسعر تراوح بين 10 آلاف و60 جنيها و10 آلاف و100 جنيه، فيما جرى بيع 157 كيسًا بوزن 226 قنطارًا من صنف إكسترا جيزة 96 تجاري بسعر 10 آلاف و60 جنيهًا.

سعر القطن اليوم في البحيرة «جيزة 86»

وفيما يخص سعر القطن اليوم في البحيرة جيزة 86 «تجاري»، فإنّه جاء في كل مركز تجميع على حدة كالآتي:

أبو حمص: ويضم 5 مراكز تجميع، سجل سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة جيزة 86 ما بين 10 آلاف و10 آلاف و20 جنيها.

شبراخيت مركز تجميع «المناشلة»: سجل سعر القنطار 10 آلاف و120 جنيها.

كفر الدوار وتضم 3 مراكز تجميع: تراوح سعر قنطار القطن اليوم ما بين 10 آلاف و10 آلاف و40 جنيها.

دمنهور مركز تجميع «الصفاصيف»: سجل سعر قنطار القطن 10 آلاف جنيه.

المحمودية وتضم 3 مراكز تجميع: تراوح سعر قنطار القطن بين 10 آلاف و10 آلاف و120 جنيها.

الدلنجات وتضم مركزي تجميع «المسين» و«المنشية الجديدة»: سجل سعر قنطار القطن 10 آلاف جنيه.

سعر قنطار سوبر جيزة 94 تجاري

ووفقًا لمزاد القطن في البحيرة، فإنّ سعر قنطار سوبر جيزة 94 تجاري، جاء كالآتي:

مركز تجميع المحمودية: سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و60 جنيها.

كفر الدوار مركز تجميع «الحاجر»: سجل 10 آلاف و100 جنيه.