«حقوق الإنسان»: الدول العربية لها دور كبير في إصدار قوانين لحماية الصحفيين

قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن تكاتف الجهود بين المنظمات العربية والدولية والإقليمية الحقوقية ووسائل الإعلام لأجل تعزيز وحماية حرية الصحافة باعتبارها صوت شيئا مهما للغاية، مشددا على ضرورة الحماية القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة والصراعات.

الدول العربية حققت تقدما كبيرا في التشريعات الخاصة بحماية الصحفيين

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام.

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في التشريعات الخاصة بحماية الصحفيين وأقرت العديد من التشريعات التي تضمن حقوقهم و تعزز من مكانتهم كونهم سلطة رابعة، داعياً لضرورة ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحفيين وحرية الإعلام عامة وعلى جميع منصاته، لما لهم من دور كبير في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.

ونوه المرصد في بيانه إلى المخاطر المستمرة التي يتعرض لها الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة ، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يتعرض له الصحفيين في غزة من جرائم بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فقد استشهد 135 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو ما يؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكبها بحق الاعلام الفلسطيني واغتيال حرية الكلمة.