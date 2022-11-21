المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو أوروبا إلى احترام أحكام القضاء الكويتي

رفض المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية، وأضاف المرصد أنه يرفض تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تناولت أحكام الإعدام في الكويت، دون توضيح أن المدانين ارتكبوا جرائم القتل العمد، مع استنفاذ الإجراءات القضائية وفقا للدستور والمواثيق الدولية، وذلك بحسب تصريحات الدكتورة منال منصور أبو الملح عضو مجلس أمناء المرصد.

القضاء الكويتي مستقل

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، استقلالية القضاء في الدول العربية وفي دولة الكويت، موضحا أن الأجهزة القضائية مستقلة، ولا يتدخل في عملها أحد من داخل الكويت أو خارجها، وأكد أن الأحكام القضائية يتم تنفيذها وفق الدستور والقانون.

وأعربت الدكتورة منال أبو الملح، عن رفضها لما جاء في تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قائلة إن ذلك يعد تدخلا مرفوضا في شئون دولة الكويت، التي هي دولة ديمقراطية، وأن الكويتيين يفتخرون بذلك وبالنظام الكويتي، الذي يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، موضحة أنه لا يحق للحكومة أو البرلمان التدخل في أعمال القضاء، ولذا لا يجد مكان لتدخل أي طرف خارجي.

رفض كويتي لتسييس ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة «الشينجن»

وأكدت «أبو الملح»، رفضها تسييس الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة «الشينجن»، موضحة أن ذلك له مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات، كما أن الإعفاء ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لبناء وتهيئة بيئة تحرك مريحة للشعب الكويتي، وتعزيزا للعلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، المفوضية الأوروبية، أن تراعي في تصريحاتها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وكذلك الدقة في التصريحات مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها قبل الإدلاء بأي بيانات لأنها قد تؤثر على العلاقات بين الدول.