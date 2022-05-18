ختام اجتماعات المرصد العربي لحقوق الإنسان

اختتمت اللجان الأربع المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الاتصال والإعلام، والتي انعقدت على مدار الفترة من 12-18 مايو الجاري، وشهدت مشاركات ونقاشات متميزة، وبلورة أولويات العمل خلال الفترة القادمة للمرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة رسمية علي الكعابنة، رئيس لجنة الإعلام والاتصال بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة.

أولويات العمل في الفترة المقبلة

تناول الاجتماع أولويات خطة عملها خلال المرحلة القادمة، وجرى التوافق على إعطاء أولوية لبناء صورة ذهنية إيجابية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، من خلال هوية بصرية وتطويع الأدوات الإلكترونية لتعريف الرأي العام العربي بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، مع التركيز على تطوير وتحديث أدوات الجانب الإعلامي، والتواصل المؤسسي مع كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان.

ضرورة التنسيق مع القنوات الإعلامية

وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع القنوات الإعلامية بكل من المجالس البرلمانات العربية، وأيضًا الهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وتضمن جدول أعمال اللجنة تحديث اختصاصاتها وأدوات عملها، وفقا للائحة الداخلية للمرصد العربي لحقوق الإنسان في ضوء خطة العمل الاستراتيجية للمرصد، والتى حددت أولويات العمل خلال عام 2022م.

وشهدت المناقشات آلية تطوير الجانب الإعلامي الخاص بالمرصد، وكيفية تحديث وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به باللغتين العربية والانجليزية؛ لتعزيز دور المرصد في التصدي لأي تقارير مغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في أي من الدول العربية، ومن ناحية أخرى لتعزيز الثقافة العامة لحقوق الإنسان في الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة بعض الموضوعات طويلة المدى، ومنها تعزيز الثقافة الحقوقية بدءًا من المدارس فى الدول العربية، ووضع برنامج أكاديمي متخصص في مجالات حقوق الإنسان.