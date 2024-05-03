«تموين الشرقية»: تحرير 2500 محضر في حملات مكبرة على الأسواق

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

وقالت إنه خلال شهر أبريل الماضي، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 2582 محضرا، منها 2104 محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و478 محضرا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

ضبط سلع قبل تهريبها في السوق السوداء

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 7 أطنان دقيق و10 أطنان قمح، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 3 أطنان علف حيواني و100 جوال سماد اليوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.