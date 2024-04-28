وزير التموين: استمرار توريد القمح المحلي خلال الإجازات الرسمية

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام القمح المورد من المزارعين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء بسبب الإقبال الكبير على توريد القمح المحلي 2024 إلى نقاط الاستقبال، مع فتح جميع النقاط خلال إجازة عياد القيامة وعيد العمال وشم النسيم، منوها بأن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 ألف طن 3.5 مليون طن مستهدف توريده هذا الموسم.

توريد القمح المحلي 2024

وأضاف وزير التموين، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح، اليوم الأحد، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل وتوريد القمح المحلي 2024 لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلق حتى شكاوى من أي مورد أو مزارع، منوها أن لجان استلام الأقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

استلام القمح في الصوامع

وأكد كمال، أن وزير التموين يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين، موضحا أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.

حضر الاجتماع كل من نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.