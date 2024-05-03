أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3-5-2024

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-5-2024 حالة من الاستقرار مع تراجع عدد من أسعار الفواكه في مختلف الأسواق المحلية، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة التي تراجعت في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو البرقوق حوالي 35.13 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.35 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي حوالي 350.04 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.84 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 16.98 جنيه بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الخوخ حوالي 32.83 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو الموز المغربي حوالي 19.12 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح حوالي 62.96 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الأناناس الواحدة حوالي 67.98 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.89 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن حوالي 57.04 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.69 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد حوالي 34.79 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض تصل لـ1.4 جنيه للميتهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب حوالي 15.12 جنيه بالأسواق للمستهلكين.