مدير مشروعات «ابدأ»: المبادرة وفرت قاعدة بيانات حقيقية لوضع السوق الصناعية

قال المهندس حسن نجا، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إنَّ المبادرة تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة.

مبادرة ابدأ لدعم وتعميق الصناعات الوطنية

وتابع «نجا»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «أطلقت مبادرة ابدأ بشكل رسمي في أكتوبر 2022، بغرض أساسي وهو دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، ومنذ اليوم الأول للمبادرة، عقدت لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة، سواء رجال أعمال ومستثمرين أو جهات حكومية مختصة».

«ابدأ» أنشأت قاعدة بيانات لوضع السوق الصناعية

وأكد «نجا»: «نجحنا في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعي المصري، وهو ما افتقدناه لسنوات عديدة، ونجحت مبادرة ابدأ في توفيره، ونعمل على دعم قطاع الصناعة وإزالة المعوقات، واهنأ عمال مصر بعيدهم: كل عام وهما طيبين ونرجو أن نكون في تقدم دوماً».