محافظ الفيوم يوجه بالتسهيل على المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، بسرعة عقد اجتماع عاجل مع الجهات ذات الصلة بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمناقشة ورصد جميع التحديات والمعوقات التي قد تواجه أو تعطل سير الإجراءات في هذا الشأن، للعمل على مناقشتها وطرحها أمام الجهات ذات الصلة.

ووجه الأنصاري، بوضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه ملف التصالح، بما يُسهم في سرعة وتيسير الإجراءات أمام أهالي المحافظة المتقدمين بملفات التصالح على مخالفات البناء.

تحمل كل مسؤول مهامه في ملف التصالح

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تحمل كل مسؤول في ملف التصالح على مخالفات البناء، لمهامه المنوطة به على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة توفير نوبتجيات عمل زائدة في حالة زيادة الإقبال من المواطنين على إنهاء كافة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء.

توفير أماكن انتظار للمواطنين

وأمر الأنصاري بتوفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، لحين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، مع توفير كافة الإمكانات في تلك المراكز للإسراع في إنهاء إجراءات ملف التصالح.