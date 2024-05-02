محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق استعدادا لشم النسيم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم، فضلًا عن المزارات السياحية، والترفيهية والمواقف والطرق، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة، استعدادًا لاستقبال احتفالات عيدي القيامة وشم النسيم، مؤكدًا ضرورة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع استمرار متابعة قرارات خفض الأسعار بالمخابز.

ووجه محافظ الفيوم، بإعداد خطة لتيسير الحركة المرورية في أثناء أيام الأعياد، مع رفع درجة الاستعداد للقصوى لتحقيق الانضباط اللازم، مع تكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة.

الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين

في بداية الاجتماع، قدّم محافظ الفيوم، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما هنأ الجميع بأعياد شم النسيم، مؤكدًا على مسؤولي كل القطاعات، بالتأكد من الجاهزية واليقظة التامة، والجدية في العمل طوال فترة الأعياد، وذلك من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع، لكي يتم التعامل بصورة فورية مع أي أحداث طارئة، مشددًا على ضرورة الاستجابة بشكل عاجل لمختلف شكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات المنعقدة في كل مركز بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الطرق والأماكن الترفيهية والمزارات السياحية، خصوصًا التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في أيام الأعياد، مشددًا على ضرورة المرور الدوري عليها، وإحكام السيطرة في نطاق عمل كل قطاع، مع توفير الأجواء المناسبة للمواطنين في أثناء الاحتفال بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم بتوفير مدربي الغطس في نطاق بحيرة قارون ووادي الريان تحسبًا.

وأكد ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات المختلفة، لوضع خطة أمنية وخدمية متكاملة، حرصًا على سلامة المواطنين، وتوفير السيولة المرورية والتخفيف من حدة التكدس، خصوصًا في المتنزهات الترفيهية، والأماكن السياحية.

وشدد على ضرورة شن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، خصوصًا الأسماك المملحة والطازجة، إذ يزيد الطلب عليها خلال شم النسيم حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك من خلال مديريات التموين، والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء ووحدة المتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية شراء الأسماك الطازجة، أو المملحة الصالحة للاستهلاك وذلك حفاظًا على سلامتهم، موجهًا مسؤولي الصحة والإسعاف، بالجاهزية والاستعداد التام، مع زيادة عدد الأطباء في أقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأمصال في المستشفيات تحسبًا لحدوث أي حالات تسمم غذائي.