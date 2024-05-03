محافظ الفيوم يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، روؤساء مجالس المدن، بتسريع وتيرة العمل والجدية في ملف التصالح الخاص بمخالفات البناء، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة الانتهاء من استيفاء المواطنين للأوراق الخاصة بملفات التصالح الخاصة بهم، موجهًا بتشكيل لجان في مجالس المدن للعمل كوحدات لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، أمام المواطنين عبر إنهاء كافة إجراءاتهم المتعلقة بملفات التصالح.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.

سرعة استيفاء طلبات التصالح

وأمر محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسؤولي جهات الولاية في مختلف أنحاء المحافظة، ومجالس المدن، والمراكز التكنولوجية، والبنية المعلوماتية، والمتغيرات المكانية، لسرعة استيفاء طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين في عددٍ من مخالفات البناء، وذلك لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة.

شدد على ضرورة الانتهاء من استيفاء أوراق ملفات التصالح طبقًا للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة المعنية، مما يسهم في استيفاء كافة الإجراءات بطريقة سليمة، لافتًا إلى أنّ مختلف الجهات بذلت جهدًا كبيرًا في ملف التصالح بمرحلته الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

إعداد بيان بطلبات التصالح السابقة

وكلف محافظ الفيوم، مسؤول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة، بإعداد بيان يتضمن كافة طلبات التصالح السابقة في كل مركز على حده، فضلًا عن إعداد مسودة بمتطلبات استيفاء طلبات التقدم للتصالح، والإجراءات الخاصة بشأن التصالح خلال الفترة المقبلة، أو الخاصة بطلبات التصالح السابقة، مع إفادة مجالس المدن بها لإعلانها أمام المواطنين من خلال لوحة إيضاحية، فضلًا عن الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع التأكيد على إنّ كل المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين محفوظة نظير إجراءات التصالح من خلال الإيصال المقدم للمواطن بشأنها.

تشكيل لجان عمل بكل مجلس

وشدد الأنصاري على تشكيل لجان عمل في كل مجلس مدينة، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، ليتم التعامل مع المواطن بشكل سريع من خلال الشباك الواحد، توفيرًا للوقت والجهد، مشددًا على ضرورة الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين، والمهندسين المعتمدين من قبلها، لإنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه.

ولفت الأنصاري إلى ضرورة التأكيد على مسؤولي جهات الولاية بالرد على طلبات المواطنين حول إنهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المحددة، موضحًا أنّ ملف التصالح يحقق مشهد إيجابي، واتزان عمراني للكتلة السكنية على أرض المحافظة.