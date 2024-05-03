خبيرة فلك تتوقع أحداثا مفاجئة خلال مايو الجاري.. ماذا يحدث في العالم؟

لم يمر شهر أبريل بسلام، فقد شهد أزمات وكوارث ضربت العديد من البلدان؛ لكن الأمر الذي يعتبر أكثر غرابة هو تحقق توقعات خبيرة الفلك رحاب منيعم، التي حذرت من وقوع كوارث طبيعية حدثت بالفعل في العالم خلال أبريل بسبب اقتران المشتري وأورانوس، على حد قولها، ومنها زيادة نشاط الزلازل والانهيارات الأرضية.

وعادت«منيعم» بتحذيرات جديدة بداية حول أشياء متوقع حدوثها من 2 مايو الجاري وحتى 2 يوليو 2024؛ نستعرضها في السطور التالية بحسب تصريحات لـ«الوطن».

أحداث صادمة في شهر يوليو

تقول رحاب منيعم؛ خبيرة الفلك إنه بداية من 2 مايو الجاري وحتى 2 يوليو 2024، يستقر نبتون في الدرجة 29 من برج الحوت، ثم يتراجع ويعاود تقدمه مرة أخرى، ثم ينهي الكوكب السابق ذكره دورته التي عمرها 164 سنة حول الشمس في 2025:«هتكون نهاية أسحار للبعض يعني ناس ممكن اتعملها سحر ودون أي تدخل منهم يتفك»، الأمر لم يقتصر على نهاية الأسحار فقط، لكن هناك العديد من الأحداث غير متوقعة منها تشابه الأحلام عند فئات كبيرة من الناس متعلقة بحلم معين وهو الطوفان.

شهر مايو وحتى بداية يوليو بحسب «منيعم» يشهد أحداثا غريبة لا تصدق منها غزارة الأمطار في الصيف والربيع بشكل غير مسبوق؛ تصرفات غريبة تصدرها الأحياء البحرية، اكتشاف آثار أو مدن تحت المياه، متوقع أيضًا انتشار ظاهرة انتحار الحيتان أو سماع صوتهم.

ماذا توقع من تنبؤات رحاب منيعم؟

توقعت رحاب منيعم إكتشاف آثار أو مدن تحت الماء، وبالفعل توصل فريق من العلماء في الساعات الماضية لأوراق البردية المتفحمة من مدينة هركولانيوم الرومانية، في جنوب غرب إيطاليا، وتمكنوا من تحليل رموزها، وكشفت لهم عن مكان دفن الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وحدث ذلك من خلال تقنيات التصوير الحديثة مثل التصوير بالأشعة تحت الحمراء، والتصوير البصري فوق البنفسجي، وفقا لما نشره موقع«heritagedaily».

مفاجآت لبرج الحوت

قالت رحاب منيعم، إن الدرجة 29 من الحوت لها تأثير أيضا على أصحاب البرج المائي، ستكون هذه الفترة نهاية مرحلة سلبية في حياتهم «نهاية مرحلة ارتباط نهاية، إقامة ببيت، مرض وللبعض العكس طبعًا ده حسب خريطة كل شخص، المهم أن بالنسبة للكل الفترة دي واحدة من اهم الفترات الكارمية يعني تسديد الديون لناس كتير، وتحديدا اللي بيشتغلوا في الطب والعلاج الروحي أو بالطاقة أو العلاج النفسي وكل أنواع العلاجات الروحية».

ونصحت «منيعم» أصحاب المهن السابقة بتحري الصدق، الأمانه والعدل لأن دعوة المظلوم في هذه الفترة سيكون صائبًا، وأكدت أن هذه الفترة سوف تشهد عددا كبيرا من الوفيات:«ربما لمشاهير من عالم الفن والدين والطب أو لشخصيات دولية بارزة ومؤثرة».