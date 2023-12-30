خبيرة فلك: 2024 سيكون عاما مليئا بالأحداث والأزمات

قالت رحاب منيعم خبيرة الفلك، إن عام 2023، بدأ فيها تغير حركة الكواكب، منها كوكب زحل، وتسبب ذلك في حدوث سيول وفيضانات ونقص شديد للمياه ببعض الدول والتأثير على الممرات المائية، لذلك شهدنا وجود عقبات ببعض حركة السفن والممرات المائية، لافتة إلى اقتران كوكب زحل بكوكب البحار والمحيطات سيعمل على جفاف الأنهار والمحيطات ونقص كبير بالمياه ببعض الدول.

انشتار الأمراض والعقبات بعام 2024

أضافت «منيعم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» للإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين المذاع عبر قناة «dmc»، أن عام 2024 سيشهد مشاكل بسبب كوكب زحل الذي سيعمل على تكوين عقبات بحركة النقل البحري والنهري، وانتشار الأمراض الموجودة بصورة أكبر، ومنها متحور كورونا الجديد، ومن الوارد تكرار موجة أخرى من جائحة كورونا.

ازدهار الحياة العملية للبعض في 2024

وتابعت رحاب منيعم: «سنة 2024 ستكون ممتلئة بالأحداث المؤثرة، وكوكب المشترى سيدخل برج الجوزاء من شهر مايو، وسيعمل على نجاح بعض العاملين بالمهن اليدوية والحرفية، وستكون سنة ازدهار بالنسبة لهم».