خبيرة فلك: برج الثور والسرطان والعذراء الأكثر حظا في عام 2023

قالت أمينة سليمان، خبيرة فلك، إن برج الجدي مر بعام صعب للغاية، وحياته ستتغير بشكل جذري خلال أول 4 أشهر من العام الجديد 2023، مضيفة: «أغلب الأبراج بقالها 6 أو 7 سنوات عندها مشكلة، بسبب أن أورانوس دخل الثور، وده بيأثر على المجموعة الفلكية».

برج الثور والسرطان والعذراء من الأبراج الأكثر حظا

وأضاف خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن برج الثور والسرطان والعذراء الأكثر حظا في عام 2023، موضحة أن الزعماء هذا العام، «حظهم هيتحسن أوي، والسرطان كان عنده حالة كسل وعايشين وخلاص وحياتهم هتتغير».

واستطردت: «2023 سنة الحياة وحلوة للجميع، وأكثر شهر مفيد لكل الناس مايو، وهيكون فيه تسامح من الجميع، والفرصة الذهبية لينا كلنا السنة دي هي شهر 5».