كاتب صحفي: صندوق الاستثمار الصناعي يقلل الاعتماد على الفاتورة الاستيرادية

قال أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، إنَّ الدولة تتبنى رؤية شاملة لدعم قطاع الصناعة، تنفذها الحكومة المصرية وأبرزها صندوق الاستثمار الصناعي الذي أطلق أمس، برأس مال 2,5 مليار جنيه ومزمع طرحه بالبورصة المصرية، معدداً فوائد الصندوق الإيجابية على الاقتصاد المصري.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ صندوق الاستثمار الصناعي من شأنه أنّ يساعد على تقليل الاعتماد على الفاتورة الاستيرادية ما يوفر موارد النقد الأجنبي بجانب رفع معدل الإنتاج الصناعي داخل الاقتصاد المصري، وبالتالي رفع الإنتاجية والسلع بالأسواق المحلية ما سينعكس بالإيجاب على الصادرات المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي: «صندوق الاستثمار الصناعي من الممكن أن يرفع صادرات مصر تدريجياً لتصل إلى 145 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة والدولة تستهدف للعام المالي الحالي 3 تريليون جنيه للناتج الصناعي، ليرتفع حجم الإنتاج الصناعي في 2026 بفضل هذا الصندوق إلى 3,2 تريليون جنيه، كما هو متوقع».