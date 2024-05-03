سعر القطن اليوم في الدقهلية.. كم سجل القنطار بالمزاد الأخير؟

شهد سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024، استقرارًا في أسعار القنطار بالمراكز السبعة، وذلك وفقًا لما ورد في آخر مزاد للقطن، حيث تضمن بيع نحو 14 ألفًا و277 كيسًا بإجمالي وزن بلغ نحو 17 ألفًا و139 قنطارًا من صنف سوبر جيزة 94 تجاري، بعدما فُتح المزاد على 7881 جنيهًا للقنطار الوحدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024 لكل مركز تجميع على حده، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر قنطار القطن اليوم

ووفقًا لما ورد في آخر مزاد للقطن 2024 الذي أعلن انتهاء موسم القطن 2023/2024، فإنّ سعر قنطار القطن اليوم في السنبلاوين بمركز تجميع شبراهور سجل نحو 10 آلاف و990 جنيهًا، إذ جرى بيع نحو 331 كيسًا بإجمالي 402 قنطارًا و259 كيلو.

سعر مزاد القطن اليوم في الدقهلية

وسجل سعر مزاد القطن اليوم في الدقهلية بمركز شربين كالآتي:

- مركز تجميع الصبرية.. جرى بيع 625 كيسًا بإجمالي وزن 716 قنطارًا و586 كيلو، فيما بلغ سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و520 جنيها.

- مركز تجميع الوكالة البلد.. جرى بيع 1006 أكياس بإجمالي وزن 1211 قنطارًا و258 كيلو، بينما سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و510 جنيهًا.

- مركز تجميع العيادية.. جرى بيع 1066 كيسًا بإجمالي 1269 قنطارًا و764 كيلو، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و670 جنيهًا.

القطن جيزة 94 بكم؟

وسجل سعر قنطار القطن اليوم صنف سوبر جيزة 94 تجاري في مركز الحفير بالدقهلية، بحسب آخر مزاد للقطن 2024 كالآتي:

- مركز تجميع السادات.. شهد بيع 996 كيسًا بإجمالي وزن 1228 قنطارًا و877 كيلو، فيما بلغ سعر قنطار القطن 10 آلاف و520 جنيهًا.

- مركز تجميع أبو بكر الصديق 1.. جرى بيع 777 كيسًا بإجمالي وزن 937 قنطارًا و892 كيلو، بينما بلغ سعر القنطار نحو 10 آلاف و700 جنيه.

- مركز تجميع أبو بكر الصديق 2.. جرى بيع 1008 كيسًا بإجمالي وزن 1207 قنطارًا و578 كيلو، حيث سجل سعر القنطار نحو 10 آلاف و700 جنيه.

- مركز تجميع الكمال.. جرى بيع نحو 1137 كيسًا بإجمالي وزن 1407 قنطارًا و873 كيلو، حيث سجل سعر القنطار نحو 10 آلاف و540 جنيهًا.

كم سعر قنطار القطن في الدقهلية؟

وفيما يخص سعر قنطار القطن في الدقهلية بمركز بلقاس فإنّه جاء كالآتي:

- مركز تجميع العريض.. جرى بيع نحو 858 كيسًا بإجمالي وزن 1013 قنطارًا و41 كيلو، فيما بلغ سعر قنطار القطن نحو 10 آلاف و690 جنيهًا.

- مركز تجميع شرقية المعصرة.. 1238 كيسًا بإجمالي وزن 1468 قنطارا و271 كيلو، حيث سجل سعر القنطار نحو 10 آلاف و760 جنيهًا.

- مركز تجميع أبو طه.. جرى بيع 1156 كيسًا بإجمالي وزن 137 قنطارًا و503 كيلو، إذ سجل سعر 10 آلاف و550 جنيهًا.

قنطار القطن بكام اليوم؟

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم 2024 في الدقهلية، بمركز ميت سويد فإنّه جاء كالآتي:

- مركز تجميع الربيعة 1.. جرى بيع نحو 791 كيسًا بإجمالي وزن 947 قنطارًا و355 كيلو، حيث بلغ سعر القنطار 10 آلاف و760 جنيهًا.

- مركز تجميع الربيعة 2.. جرى بيع 382 كيسًا بوزن 448 قنطارًا و12 كيلو، بسعر 10 آلاف و760 للقنطار.

- مركز تجميع الربيعة 3.. شهد بيع 1303 كيسًا بإجمالي وزن 1587 قنطارًا و6 كيلو بسعر 10 آلاف و620 للقنطار.

أخبار القطن اليوم

ووفقًا لآخر أخبار القطن والمزاد الأخير، فإنّ سعر قنطار القطن سجل نحو 10 آلاف و700 جنيهًا في المنزلة مركز تجميع العامرة، حيث جرى بيع 1603 أكياس بوزن 1922 قنطارًا و683 كيلو.