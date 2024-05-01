تفاصيل مزاد القطن اليوم وجه بحري 2024.. كم سجل سعر القنطار آخر الموسم؟

أعلنت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، في بيان، تفاصيل وأسعار مزاد القطن اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، والذي عُقد لبيع آخر كميات القطن مختلف الأصناف المتبقية من الموسم الماضي بـ7 محافظات في الوجه البحري، وذلك حتى انطلاق موسم القطن الجديد 2024/ 2025 والذي ينطلق سبتمبر المقبل.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مزاد القطن اليوم في الوجه البحري 2024، فضلًا عن سعر قنطار القطن اليوم في كل محافظات الوجه البحري، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم

وشهد مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم، بيع نحو 15 ألفًا و457 قنطار القطن صنف سوبر جيزة 94 تجاري، وإكسترا جيزة 96 تجاري، إذ جرى بيع كميات متنوعة بأسعار متفاوتة، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ «سوبر جيزة 94 تجاري»، إذ جرى بيع نحو 14 ألفًا و334 قنطارًا، بأسعار تتراوح بين 10 آلاف و500 جنيه، وحتى 10 آلاف و940 جنيه.

كما سجل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ «إكسترا جيزة 96 تجاري»، إذ جرى بيع 1123 قنطارًا، بأسعار تتراوح بين 12 ألفًا و280 جنيه، وحتى 13 ألف جنيه.

مزاد القطن اليوم البحيرة

وتضمن مزاد القطن اليوم في البحيرة الأربعاء 1 مايو 2024، بيع نحو 14 ألفًا و888 قنطار قطن من أصناف «سوبر جيزة 86 تجاري»، «سوبر جيزة 94 تجاري»، و«إكسترا جيزة 96 تجاري».

وبلغ سعر قنطار القطن في البحيرة اليوم صنف «سوبر جيزة 86 تجاري» ما بين 10 آلاف حتى 10 آلاف 120 جنيها، إذ جرى بيع نحو 13 ألفًا و656 قنطارا، وسجل سعر قنطار القطن اليوم من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 10 آلاف و100 حتى 10 آلاف و60 جنيها، إذ جرى بيع 1006 قنطار، وتراوح سعر «إكسترا جيزة 96 تجاري» نحو 10 آلاف و60 جنيها، إذ جرى بيع 226 قنطارًا.

مزاد القطن اليوم في الدقهلية

وتحدد سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» وفقًا لما ورد في مزاد القطن اليوم الأربعاء، إذ جرى بيع نحو 17 ألفًا و139 قنطارًا و696 كيلو، فيما سجل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية ما بين 10 آلاف و510 وحتى 10 آلاف و990 جنيهًا.

مزاد القطن اليوم في الشرقية

وبحسب مزاد القطن اليوم في الشرقية، فقد جرى بيع 5 آلاف و145 قنطار من صنف لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» بينما سجل سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية ما بين 10 آلاف و350 وحتى 10 آلاف و650 جنيها.

مزاد القطن اليوم في الغربية

وجاء سعر قنطار القطن اليوم في الغربية لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 11 ألفًا وحتى 11 ألفًا و120 جنيها، إذ شهد مزاد القطن اليوم في الغربية بيع نحو 1904 قنطارًا و861 كيلو.

مزاد القطن اليوم في دمياط

وتضمن مزاد القطن اليوم في دمياط بيع نحو 2143 قنطارًا و346 كيلو من صنف «اكسترا جيزة 92 إكثار وتجاري»، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم في الغربة ما بين 11 ألفًا و100 حتى 11 ألفًا و1140 جنيه.

مزاد القطن اليوم في المنوفية

وبيع نحو 447 قنطارًا و645 كيلو بمزاد القطن اليوم في المنوفية من صنف «سوبر جيزة 94»، حيث بلغ سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و900 جنيه.