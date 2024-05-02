تفاصيل مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ.. كم سجل سعر قنطار سوبر جيزة 94؟

شهدت محافظات الوجه البحري، انعقاد مزاد القطن اليوم، إذ جرى بيع نحو 15 ألفًا و457 كيسًا في كفر الشيخ بإجمالي وزن 20 ألفًا و211 قنطارًا لصنفي سوبر جيزة 94 «تجاري»، وإكسترا جيزة 96 «تجاري»، بأسعار بدأت من 10500 جنيه وحتى 13 ألف جنيه، ويختلف السعر من مركز تجميع لآخر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تفاصيل مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ، وسعر القنطار لصنفي إكسترا جيزة 96 تجاري، وسوبر جيزة 94 تجاري في كل مركز تجميع على حدة.

سعر قنطار القطن في كفر الشيخ

ووفقًا لما ورد في مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ اليوم 2024 فإنّه جرى بيع 14 ألفًا و334 كيسًا بإجمالي وزن 18 ألفًا و657 قنطارًا من صنف سوبر جيزة 94 تجاري فقط، وتراوح سعر القنطار من هذا الصنف ما بين 10 آلاف و500 وحتى 10 آلاف و940 جنيهًا كالآتي:

مركز تجميع السلاهيب: سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و500 جنيه، حيث جرى بيع 357 قنطارًا.

مركز تجميع الزعفران شرق: سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و700 جنيه، إذ جرى بيع 690 قنطارًا.

مركز تجميع حازق إصلاح: سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و540 جنيهًا، حيث جرى بيع 155 قنطارًا.

مركز تجميع البشمة: سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و520 جنيهًا، حيث جرى بيع 162 قنطارًا.

مركز تجميع الأصالي: جرى بيع 388 قنطارًا إذ بلغ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و600 جنيه.

مركز تجميع البنا: جرى بيع 883 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و520 جنيها.

مركز تجميع القرن: جرى بيع 950 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و560 جنيها.

مركز تجميع حصة الغنيمي: جرى بيع 567 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و940 جنيهًا.

مركز تجميع أبو مندور: جرى بيع 1118 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و760 قنطار.

مركز تجميع الشون: جرى بيع 1310 قناطير، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف 720 جنيها.

مركز تجميع الجدية: جرى بيع 2430 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و740 جنيها.

مركز تجميع التفتيش: جرى بيع 1715 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و660 جنيه.

مركز تجميع الورق: جرى بيع 1355 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و700 جنيه.

مركز تجميع العباسية. جرى بيع 1820 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و650 جنيها.

مركز تجميع الهمة: جرى بيع 307 قناطير، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و675 جنيها.

مركز تجميع الكوم الطويل: جرى بيع 463 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف 675 جنيها.

مركز تجميع شباس الملح: جرى بيع 1840 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و675 جنيها.

مركز تجميع الحصفة: جرى بيع 1930 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 10 آلاف و675 جنيها.

مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ

وشهد مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ اليوم 2024، بيع نحو 113 كيسًا بوزن 1554 قنطارًا من صنف إكسترا جيزة 96 تجاري، الذي جاء كالآتي:

مركز تجميع سد خميس: جرى بيع 596 قنطارًا، فيما بلغ سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفًا و280 جنيها.

مركز تجميع السعادة: جرى بيع 82 قنطارًا، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم 13 ألف جنيه.

مركز تجميع الفتوح عمرو: جرى بيع 214 قنطارًا، إذ سجل سعر قنطار القطن اليوم 13 ألف جنيه.

مركز تجميع شوغي: جرى بيع 662 قنطارًا، حيث سعر قنطار القطن اليوم 13 ألف جنيه.