هل توقيع القاصر على إيصال أمانة يعفيه من العقوبة؟.. محام يوضح

إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية تداولًا بين المواطنين، لما يمتاز به من السرعة في الكتابة، وإثبات الحقوق المالية بين الأشخاص.

ونشرح في سطور من خلال خبير قانوني مدى إمكانية معاقبة القاصر حال توقيعه على إيصال أمانة، إذا لم يسلم المبالغ الموجودة في الإيصال على سبيل الأمانة.

قال محمود جمال المحامي، إنّ القانون أحاط إيصال الأمانة بالعديد من الضمانات حتى لا يهدر الحقوق التي يتضمنها، ولكن كيف هو الحال إذا وقع على هذا الإيصال شخص قاصر دون الـ21 عامًا.

العقوبة المقررة لخيانة الأمانة

وأوضح في تصريحات لـ«لوطن»، أنه إذا وقع شخص قاصر بالتوقيع علي إيصال أمانة فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة، والتي قد تصل إلى 3 سنوات حبس، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.

نقله لأحد السجون العمومية

واستكمل المحامي، أنّ القاصر في هذه الحالة يعاقب بالعقوبة المقررة، ولكن لا يتم حبسه في السجون العمومية، إنما يحبث في الأحداث أو الإصلاحيات، فإذا أتم 21 عامًا داخل السجن، ينقل إلى أحد السجون العمومية.