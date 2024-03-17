سعد الصغير: «وقفت جنب بوسي في المحكمة.. عليها 30 إيصال أمانة لوليد فطين»

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير، أنه تربطه بأسرة المطربة الشعبية بوسي علاقات قوية، وهو ما دفعه للتدخل من أجل حل المشكلة بينها ووالدها، قائلا: «كنا بنخلص شغل الهرم وننام عند بوسي، لأن عندها فيلا دورين».

بوسي استنجدت به بسبب الشيكات

وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «بوسي اتصلت بيا وقالت إلحقني وليد فطين ممضيني على 28 إيصال أمانة، ورحت لها المحكمة وهي عليها 30 إيصال أمانة».

تفاصيل وفاة وليد فطين

وتابع المطرب الشعبي: «وليد فطين مات، ولما كان عايش جابت له ناس وضربته بالشبشب على وشه، وطلب 4 ملايين جنيه منها، اديته مليون جنيه واتحبس، مكنش المفروض تحبسه، وأقول إن بوسي هي اللي حبست وليد فطين واعترفت بده».