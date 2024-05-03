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رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة بالقاهرة الجديدة

كتب:

مريم شريف
03:40 م | الجمعة 03 مايو 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة العظيمة، شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وحضور جماهيري كبير من شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

وخلال عظته قال الدكتور القس أندريه زكي: «اليوم في ذكرى الجمعة العظيمة، نتذكر تألم المسيح وعمله الخلاصي لأجلنا على الصليب، الصليب الذي كان رمزًا للعار وأصبح رمزًا للفخر».

زكي: الصليب الذي كان رمزا للعار أصبح رمزا للفخر

وأضاف: «نحن اليوم أمام صليب المسيح، نؤمن بيقينية قيامته وانتصاره على الموت، وندرك أن لا سبيل لخلاصنا إلا بعمل المسيح وحده، صانع السلام الذي حمل خطية العالم وتألم وتجرد من القوة ليعطي حياة لمن يؤمنون به».

وفي نهاية عظته، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، كما وجه الشكر لراعي الكنيسة القس عزيز.

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