الجمعة العظيمة 2024.. كيف يحيي الأقباط في هذا اليوم؟

تتشح الكنائس المصرية، اليوم، بالسواد تذكرا ليوم الجمعة العظيمة 2024، آخر أيام أسبوع الآلام والذي بدأته الكنيسة من السبت الماضي المعروف في الكنيسة بـ«سبت لعازر» وينتهي اليوم، حيث تستعد الكنائس للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 4 مايو المقبل.

كيف يحتفل الأقباط بالجمعة العظيمة 2024

يعتبر طقس الجمعة العظيمة أطول طقس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث يبدأ من السادسة صباحاً وينتهي السادسة مساءً، إذ تصلى الكنيسة من صلاة باكر وحتى صلاة الساعة الثانية عشر لحظة الدفن إضافة إلى الألحان الحزين الذي تصلي به الكنيسة وكل صلاة يكون لها رمز، فصلاة الساعة الثالثة تشير إلى ساعة المحاكمة والساعة السادسة بداية الصلب والساعة التاسعة موت المسيح والساعة التاسعة بالتقويم اليهودي تضاف عليها 6 ساعات والثانية عشر وقت إنزال المسيح من فوق الصليب، بحسب طقس الكنيسة.

يظل الأقباط في الكنيسة لمدة 18 ساعة تقريبا صائمين من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة السادسة مساء، ثم يفطرون على أكلات بسيطة كالفول النابت والطعمية، كما يتناول البعض الخل كما ذاق المسيح الخل على الصليب، كما يخصص الأقباط هذا الأسبوع على وجه الخصوص للتفرغ للصلاة، والاشتراك مع المسيح في آلامه.

طقوس الكنيسة لإحياء بالجمعة العظيمة 2024

وتشترك الكنيسة مع المسيح في الأيام الـ 7 الأخيرة قبل القيامة من خلال البصخة المقدسة والتى تقرأ فيها أحداث أسبوع الآلام من الإنجيل والألحان الحزينة التى تتخلل أيام هذا الأسبوع، فضلا عن الزهد الشديد في الطعام وتعليق الستائر السوداء في الكنيسة وعدم الصلاة على الموتى.