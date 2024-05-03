افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و100 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد النور بقرية كنيسة أورين شبراخيت، على مساحة 309 أمتار مربعة، بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.

- مسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

تشييد وعمارة المساجد

يأتي ذلك في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.