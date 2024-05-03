«المرشدين السياحيين»: زيادة معدلات إنفاق السائحين الوافدين لمصر خلال 2024

كشف سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، عن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان من كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الموسم السياحي الصيفي الذي بدأ أول شهر مايو الجاري سيشهد تدفقات سياحية كبيرة من تلك الدول للمدن الأثرية والثقافية المصرية.

زيادة معدلات الإنفاق

وأضاف لـ«الوطن»، أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليًا من الدول الأوربية هو زيادة معدلات إنفاق السياح، موضحًا أن غالبية من زاروا المدن الأثرية والثقافية المصرية منذ بداية عام 2024 من السياح ذوي الإنفاق المرتفع، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري بات يعتمد في جذب السياح على سياسة الكيف وليس الكم وهو ما يصب في زيادة الأيرادات المحققة بصرف النظر عن أعداد السياح الوافدين.

الـ 4 أشهر الأولى من عام 2024

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى أن أعداد السياح الذي استقبلتهم مصر خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري أعلى بنسبة قليلة عما استقبلته خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما أن الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة أعلى من نظيرتها خلال عام 2023.