«مسجد وكنيسة وبازار».. هضبة «فلفلة» تجذب السياح في الغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من السياح الأجانب، حيث توافدوا على شاطئ فلفلة لرؤية بانوراما المدينة ورؤية معالمها السياحية من أعلى الهضبة، وذلك عبر رحلات «سيتي تور» التي تنظمها شركات السياحة.

إقبال على شواطئ الغردقة

وذكر علاء حجازي، كبير المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن السياح الأجانب توافدوا إلى شاطئ فلفلة أشهر شواطئ الغردقة لرؤية المعالم السياحية ضمن رحلات «سيتي تور».

وأشار «حجازي» إلى أن هضبة فلفلة، هي أعلى نقطة في الغردقة على الشاطئ، ومن خلالها يمكن رؤية المعالم السياحية الشهيرة في المدينة.

جولات السياح في الغردقة

وأضاف، أن شاطئ هضبة فلفلة من أهم الجولات السياحية التي تنظمها شركات السياحة، وتشمل زيارة عدد من المعالم السياحية، منها مسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة وسوق البازارات وسط المدينة.