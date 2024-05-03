سعر القطن اليوم في الشرقية.. قنطار جيزة 94 بـ10 آلاف و650 جنيها

حددت منظومة تداول القطن لموسم 2023/2024، بالشرقية، سعر القنطار، لصنف سوبر جيزة 94 تجاري، بنحو 10 آلاف جنيه، بعدما فُتح المزاد على 7881 جنيهًا للقنطار الواحد.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، سعر القطن اليوم في الشرقية 2024 بالتفصيل في كل مركز تجميع على حده، فضلًا عن ميعاد مزاد القطن القادم.

مزاد القطن اليوم في الشرقية 2024

وتضمن مزاد القطن اليوم في الشرقية 2024 والذي انعقد خلال الساعات القليلة الماضية، بيع نحو 4252 كيسًا من محصول القطن صنف سوبر جيزة 94 تجاري بإجمالي وزن بلغ نحو 5 آلاف و145 قنطارًا، بأسعار تراوحت من 10 آلاف و350 وحتى 10 آلاف و650 جنيهًا للقنطار الواحد.

كم سعر قنطار القطن في الشرقية؟

وجاء سعر القطن اليوم في محافظة الشرقية بحسب المزاد الأخير كما يلي:

- صان الحجر مركز تجميع صان القبلية.. سجل سعر القنطار نحو 10 آلاف و650 جنيهًا حيث جرى بيع 829 كيسًا بإجمالي 10 آلاف و21 قنطارًا و862 كيلو.

- الحسينية مركز تجميع منشأة أبو عمر.. بلغ سعر قنطار القطن نحو 10 آلاف و600 جنيه، إذ جرى بيع نحو 1121 كيسًا بإجمالي وزن 1347 قنطارًا و312 كيلو.

- أولاد صقر مركز تجميع قليني السعدات.. وصل سعر قنطار القطن إلى 10 آلاف و350 جنيهًا، إذ جرى بيع 1226 كيسًا بإجمالي وزن 1517 قنطارًا و560 كيلو.

- الزقازيق مركز تجميع أبو الأخضر.. سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 10 آلاف و350 جنيهًا، إذ جرى بيع 181 كيسًا بإجمالي وزن 197 قنطارًا و196 كيلو.

- كفر صقر مركز تجميع أبو الشقوق.. بلغ سعر القنطار نحو 10 آلاف و400 جنيه، إذ جرى بيع 360 قنطارًا بإجمالي وزن بلغ نحو 410 قنطارًا و464 كيلو.

- ديرب نجم مركز تجميع دبيج.. توقف سعر القنطار عند 10 آلاف و510 جنيها، حيث جرى بيع 535 كيسًا بإجمالي وزن بلغ نحو 651 قنطارًا و79 كيلو.

ميعاد مزاد القطن القادم

وكشفت منظومة توريد وتداول القطن، في بيان سابق لها، أنّ ميعاد مزاد القطن القادم سيكون بحلول موسم جني القطن المقبل، على أن يُحدد قبل بدء الجني في مختلف المحافظات.

هل تم تحديد سعر القطن؟

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، تحديد سعر القطن للموسم المقبل، إذ جرى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024/2025 بـ 10 آلاف جنيه لقنطار القطن في الوجه القبلي «متوسط التيلة»، و12 ألف جنيه لقنطار القطن في الوجه البحري «طويل التيلة».