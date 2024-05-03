«اللي سايقة الدلال».. كيف أصبحت أسماء جلال فتاة أحلام الشباب؟

أثارت الفنانة أسماء جلال حالة كبيرة من اهتمام الجمهور في الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها في إطلالة جذابة، فيما وصفها بعض الشباب على السوشيال ميديا بأنّها أصبحت «فتاة أحلامهن»، خاصة بعد تألقها في أكثر من عمل فني خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تتصدر محرك البحث «جوجل» تحت عنوان «اللي سايقة الدلال».

أعمال تنتظر أسماء جلال عرضها في السينمات

وتشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم «فستان أبيض» مع الفنان أحمد خالد صالح، وياسمين رئيس، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، كما تشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال، مع الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وتجمعها قصة حب مع الفنان محمد إمام خلال الأحداث في إطار كوميدي، وهو من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفي غريب، ويزو، وعدد آخر من الفنانين من ضيوف الشرف وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

مشاركة أسماء جلال في فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما تنتظر عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، والمأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عمر، هنا الزاهد، مايان السيد، هشام ماجد، محمد سلام، محمد أنور، وآخرين.