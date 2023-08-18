أسماء جلال تكشف لـ«الوطن» عن تفاصيل مشاركتها بفيلم «الأستاذ» مع محمد إمام

تعيش الفنانة أسماء جلال، هذه الفترة، حالة من النشاط الفني، ومن بين الأعمال التي انضمت لها مؤخرا فيلم «الأستاذ»، الذي تشارك من خلاله مع الفنان محمد إمام والمخرج شريف عرفه.

وكشفت الفنانة أسماء جلال، عن تفاصيل فيلم «الأستاذ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها بالفعل بدأت تصوير أولى مشاهدها في العمل، الذي تشارك من خلاله مع الفنان محمد إمام، معبرة عن سعادتها بالتعاون معه، لأن هذه المرة الأولى التي تشاركه في عمل فني.

أسماء جلال تتحدث عن فيلم الأستاذ

وتابعت الفنانة أسماء جلال حديثها قائلة «كمان العمل دا هو أول تعاون ليا مع المخرج الكبير شريف عرفه، علشان كدا حاسة إنها تجربة مهمة ليا أوي ومتحمسة ليها وعلشان كدا بذاكرلها كويس جدا».

يذكر أن أسماء جلال يعرض لها الآن في دور العرض السينمائية فيلم «وش في وش» الذي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين، منهم أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومحمد شاهين، وأنوشكا، وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف واخراج وليد الحلفاوي.