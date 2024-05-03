عاجل.. عودة الأمطار.. «الأرصاد» تحذر من تغير حالة الطقس في الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع عودة الأمطار للتساقط على بعض المناطق بأنحاء الجمهورية.

وأشارت «الأرصاد» في بيان، إلى عودة سقوط الأمطار من يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

تغيرات الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يحدث اضطرابًا في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50:60 كيلومترًا/ الساعة وارتفاع الأمواج إلى 2:3 متر، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة الأحد

وتأتي درجات الحرارة يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو كما يلي، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.