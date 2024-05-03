حالة الطقس اليوم الجمعة.. نشاط الرياح والعظمى في القاهرة 32 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة، محذرة من بعض الظواهر الجوية في عدة مناطق بالجمهورية.

وكشفت «الأرصاد» ارتفاع سرعة الرياح من 30 - 50 كيلومترا في الساعة، ما قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدلة جنوبا، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.