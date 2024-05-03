13 عرضا مسرحيا مجانيا لـ«قصور الثقافة» بالقاهرة والجيزة والفيوم بدءا من اليوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بالأقاليم الثقافية، إذ تقدم 13 عرضا مسرحيا مجانيا بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، اعتبارا من اليوم، تستكمل بها عروض إقليم القاهرة الثقافي.

مسرح السامر يستقبل عروض الجيزة

ويشهد مسرح السامر الليلة عرض "مهاجر" لفرقة مكتبة إمبابة، إخراج نور عفيفي، وتقدم فرقة قصر ثقافة البدرشين غدا السبت، العرض المسرحي "في هذه الليلة" إخراج وليد شحاتة، ويشهد يوم الأحد عرضا بعنوان "عيون بهية" إخراج محمد صابر.

وكان المسرح قد استقبل أمس وأمس الأول عرضي "السبعة أخوات" للمخرج أحمد الأباصيري، و"نجونا بأعجوبة" للمخرج عمر لطفي، وتقدم جميع العروض في تمام الثامنة مساءً.

عروض القاهرة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

وتتواصل الفعاليات مع العروض المسرحية بفرع ثقافة القاهرة، وتستمر لمدة 6 أيام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وتبدأ يوم الأربعاء المقبل مع عرض "ألكترا" إعداد وإخراج خالد العيسوي، ويوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة السلام عرضها "حزام ناسف" إخراج إسلام محمد، وفي يوم الجمعة 10 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، أما عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية فيقدم يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني، وفي يوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات يوم الاثنين 13 مايو العرض المسرحي "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار، وتقام جميع العروض أيضا في الثامنة مساء.

العروض المسرحية بالفيوم

وتبدأ عروض فرع ثقافة الفيوم، يوم 14 مايو مع العرض المسرحي "مركب بلا صياد" للفرقة القومية إخراج أحمد السلاموني، وفي يوم 15 مايو يقدم العرض المسرحي "يوم من زماننا" إخراج راندا الشريف، يعقبه في اليوم التالي العرض المسرحي "صنع الله السيد في حاله" إخراج دينا البدوي، وتختتم العروض يوم 17 مايو مع مسرحية "عنترة" إخراج عزت زين.

ويشهد العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج الناقد أحمد خميس، المخرج محمد جبر، مهندس الديكور أحمد نور الدين، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

جدير بالذكر أن قصور الثقافة سبق وقدمت في شهر أبريل الماضي 10 عروض مسرحية ضمن عروض إقليم القاهرة الكبرى، منها 5 عروض بفرع ثقافة القليوبية وهي "مشعلو الحرائق، أبواب تونس، حصاد النار، زيارة مفتش الشرطة، وقضية ذهب الحمار"، بجانب 5 عروض أخرى شهدها فرع ثقافة بني سويف وهي "ماكبث، ابن الريح، سلطان الحرافيش، المنفى، وأحداث لا تمت للواقع".

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.