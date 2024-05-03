كاتب صحفي: صندوق الاستثمار الصناعي المباشر يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية

قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الرئيس السيسي لديه رؤية شاملة ومتكاملة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في الاقتصاد المصري، بهدف رفع معدل الإنتاج المحلي ودعم قطاع الصناعة، بجانب زيادة معدلات التصدير للخارج بهدف الوصول لـ145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن وخفض فاتورة الواردات وبالتالي هذا يرشد من استخدامات العملة الأجنبية.

زيادة حجم الإنتاج الصناعي

وأضاف، خلال مداخلة في نشرة أخبار قناة dmc، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، كلما زاد حجم الإنتاج الصناعي داخل الاقتصاد المصري هذا من شأنه رفع معدل التصدير للخارج ما يزيد من حجم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وتحدث عملية إرشاد باستخدام العملة التي كانت تستبدل في الاستيراد للخارج.

إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر

وأوضح أن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، يعد أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي، في إطار دعم مبادرة لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهذا يعمل خلال الفترة المقبلة على دعم كل القطاعات الصناعية باستثمار 2.5 مليار جنيه كرقم مبدئي، سيتم طرحه في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يعمل ذلك على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات.