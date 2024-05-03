سعر القطن اليوم في الغربية 2024.. كم سجل سعر قنطار سوبر جيزة 94 تجاري؟

كشفت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، عن سعر القطن اليوم في الغربية 2024، بعد انتهاء المزاد الأخير، حيث جرى بيع نحو 1677 كيسًا بإجمالي 1904 قناطير و861 كيلو من صنف سوبر جيزة 94 تجاري.

وتنشر «الوطن» خلال السطور الآتية، تفاصيل سعر القطن اليوم في الغربية 2024 بكل مركز تجميع على حده والتي بلغ عددها 4 مراكز بالمحلة الكبرى.

سعر قنطار القطن اليوم

بلغ سعر قنطار القطن اليوم في الغربية ما بين 11 ألفًا وحتى 11 ألفًا و120 جنيهًا كالآتي:

- مركز تجميع كفر دمرو.. سجل سعر القنطار 11 ألفًا و120 جنيهًا، إذ جرى بيع 622 كيسًا بإجمالي وزن 700 قنطار و206 كيلوجرامات.

- مركز تجميع سندسيس.. سجل سعر قنطار القطن نحو 11 ألفًا و100 جنيهًا، حيث جرى بيع 357 كيسًا بإجمالي وزن 392 قنطارًا و239 كيلو.

- مركز تجميع البنوان.. سجل سعر القنطار 11 ألفًا و80 جنيهًا، إذ جرى بيع 266 كيسًا بإجمالي وزن 298 قنطارًا و749 كيلو.

- مركز تجميع سامول.... سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 11 ألف جنيه، حيث جرى بيع 1677 كيسًا بإجمالي وزن 1904 قنطارًا و861 كيلو.

هل تم تحديد سعر القطن؟

وتحدد سعر القطن للموسم المقبل 2024 بـ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة الذي يزرع في أقاليم الوجه القبلي، بينما تحدد سعر قنطار القطن للموسم المقبل بـ 12 ألف جنيه للقطن طويل التيلة والذي يزرع في أقاليم الوجه البحري، وفقًا لما أعلن مجلس الوزراء في بيان سابق له.