آخر تحديث.. أسعار عملات دول «بريكس» اليوم الجمعة 3-5-2024

سجلت أسعار عملات دول «بريكس» اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، فيما بلغ سعر الريال السعودي نحو12.61 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

أسعار عملات دول بريكس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر عملات دول بريكس أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث عبر موقع للبنك المركزية.

سعر اليوان الصيني

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.58 جنيه للشراء و6.6 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الروبل الروسي

وسجل الجنيه المصري 1.92 روبل روسي، حسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الروبية الهندية

سجل سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر الريال البرازيلي

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.31 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 2.54 جنيه.

سعر البيزو الأرجنتيني

سجل سعر البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري 0.054 جنيه.