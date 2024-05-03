حياة كريمة تُضيء قرية المالكي في أسوان: نجاحات ملموسة وتطورات كبيرة

تشهد قرية المالكى التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ثورة تنموية شاملة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتسير عجلة التقدم بوتيرة متسارعة، لتحقيق حياة كريمة لأهالي القرية، وتوفير الخدمات الأساسية كافة لهم.

تنفيذ 19 مشروعا بنسبة 100%

ووفقا لبيان صدر عن حياة كريمة اليوم، جرى الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعا بنسبة 100%، تشمل مجمعات خدمية وزراعية، وإحلال وتجديد وصيانة للمدارس ومراكز الشباب، والملعب القانوني، ومكتب البريد، ووحدة طب الأسرة، وجرى إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وإنشاء رافع وخزان لمياه الشرب.

كما عملت المؤسسة على إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وخطوط الفايبر والألياف الضوئية، وفي الوقت الحالي جارٍ العمل في 18 مشروعا بنسب تنفيذ تتراوح بين 45 و97%، تشمل محطات الرفع، وشبكات الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ورصف الطرق.

مشاريع جارٍ العمل عليها

وعن المشاريع الجاري العمل عليها في القرية، فجاءت على النحو التالي:

- محطات رفع.

- شبكات الصرف الصحي.

- شبكات الغاز الطبيعي.

- رصف الطرق.

وتهدف تلك المشروعات التي تعمل عليها حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى تحسين مستوى معيشة أهالي القرية، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.

جدير بالذكر أن «حياة كريمة» هي مبادرة وطنية شاملة، تهدف إلى تطوير الريف المصري وتحسين حياة سكانه، وتشمل تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات.