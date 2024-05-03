صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة بشوارع وطرق كفر الشيخ استعدادا لشم النسيم

أجرت الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لصيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع، بعدد من الطرق الواقعة بنطاق المركز والمدن والقرى، خلال 24 ساعة، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

متابعة أعمال الصيانة أولا بأول

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الصيانة أولا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وأشرف على الحملات، رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى، بمشاركة أقسام الإنارة بمجالس المدن، وتمكنت من صيانة وإصلاح كشافات الإنارة وتركيب كشافات ولمبات ليد جديدة في نطاق عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وجرى صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة؛ لرفع كفاءة الإنارة بالطرق، وتحسين الرؤية البصرية أمام حركة المواطنين والسيارات.