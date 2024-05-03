سعر قنطار القطن اليوم في دمياط.. الأغلى في مزاد الوجه البحري الأخير

سجل قنطار القطن، اليوم، في دمياط، أعلى سعر، مقارنةً بباقي محافظات الوجه البحري، لصنف إكسترا جيزة 92 تجاري، بعدما فُتح المزاد على سعر 10 آلاف و850 جنيهًا، حيث جرى بيع 1669 كيسًا من القطن بإجمالي وزن بلغ 2143 قنطارًا و346 كيلو.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في دمياط، بكل مركز تجميع على حده.

سعر قنطار القطن اليوم في دمياط

وجاء سعر قنطار القطن اليوم في دمياط بآخر مزاد لموسم 2023/2024 الذي أعلن غلق منظومة تداول القطن معه كالآتي:

- مركز تجميع المعاشات.. سجل سعر القنطار 11 ألفًا و140 جنيه، إذ جرى بيع 50 كيس بإجمالي وزن 59 قنطارًا و388 كيلو.

- مركز تجميع الوسطاني.. سجل سعر القنطار 11 ألفًا و100 جنيه، إذ جرى بيع 657 كيسًا بإجمالي وزن 827 قنطارًا و482 كيلو.

- مركز تجميع الخزان.. سجل سعر قنطار القطن اليوم نحو 11 ألف و100 جنيه، إذ جرى بيع 559 كيسًا بإجمالي وزن 735 قنطارًا و954 كيلو.

- مركز تجميع كفر الغاب.. سجل سعر القنطار 11 ألف و100 جنيه، إذ جرى بيع 403 أكياس بإجمالي وزن 520 قنطارًا و522 كيلو.

سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية

فيما بلغ سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية، لصنف سوبر جيزة 97 تجاري نحو 10 آلاف و900 جنيه، بعدما جرى فتح المزاد على سعر 7 آلاف و946 جنيه، حيث شهد المزاد الأخير بيع 375 كيسًا بإجمالي وزن 447 قنطارًا و645 كيلو.