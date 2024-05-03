ابنة نجيب محفوظ: الاحتفاء بوالدي بعد سنوات من وفاته أفضل رد على منتقديه

أجرى برنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة cbc، عددًا من الجولات من داخل معرض أبو ظبي للكتاب في دورته الـ 33.

وقالت ابنة نجيب محفوظ: «إن الاحتفاء بوالدي بعد سنوات كثيرة من وفاته يعد ردا على الاتهامات التي وجهت له»، مؤكدة أن والدها ظلم كثيرا بخصوص جائزة نوبل، «الناس بتفكر فيه وبتحبه، وأتمنى أن تقرأ الناس له فهو التكريم الحقيقي».

والتقى «القرموطي» بالفنان الفوتوغرافيا محمد بكر، شيخ المصورين، والذي ذهب لأبو ظبي للمشاركة في ندوة عن الأديب نجيب محفوظ، إذ قال: «إن نجيب محفوظ ابن مصر الذي نفتخر به، وحبيبنا، موجها الشكر لابنة نجيب محفوظ».

روايات مصورة من مشروع نجيب محفوظ

وعلى جانب آخر، لفتت ليال الرستم، من إحدى دور النشر لنشر أعمال نجيب محفوظ، إلى أن: «أعمال نجيب محفوظ الأدبية اكتملت كلها في المعرض ووصلت لـ 54 عملا ستتوفر للجمهور في السوق المصرية، بالإضافة لروايات مشروع نجيب محفوظ المصورة والتي أطلقت في المعرض لتقديم أدب نجيب بشكل جديد، كما أطلقنا أول رواية تصويرية مستوحاة من اللص والكلاب».