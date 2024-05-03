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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة»

كتب:

محمد عزالدين
07:37 م | الجمعة 03 مايو 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة».. و«التحالف الوطنى»: وصول 40 شاحنة مواد غذائية للقطاع

- «الصحة»: قدمنا 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسى وتأهيل لـ927 مصاباً فلسطينياً فى 10 مستشفيات بالمحافظات

«أسبوع الآلام» لم يغادر شوارع القدس الحزينة

- العدوان الإسرائيلى يغتال فرحة الفلسطينيين بالعيد.. والاحتفالات تقتصر على إقامة الشعائر الدينية.. وصلوات حزن فى قطاع غزة

 - الحرب كسرت تقليداً مسيحياً عمره 2000 عام.. والبلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج».. وممثلو الكنائس: اغتالوا فرحتنا

 - أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء الحج إلى الأراضى المقدسة والساحات دون زوار.. ونناشد العالم التدخل لوقف إطلاق النار

- «الغرف»: توافر كميات كبيرة من القمح والسكر والزيت

- «بشاى»: الدولة نجحت فى إعادة الاستقرار للأسواق.. وتطبيق «رادار الأسعار» سيوفر رصداً ميدانياً للسلع

- «مدبولى»: ندعم منظومة الشكاوى للارتقاء بالخدمات للمواطنين

- استقبال 117 ألف شكوى خلال أبريل 2024 والوزارات فى مقدمة أكثر الجهات استجابة

- الكنائس تقيم قداسات عيد القيامة المجيد اليوم

«- تواضروس» ترأس صلوات «الجمعة العظيمة».. ويستقبل المهنئين غداً

- الأهلى يواجه الجونة فى غياب «عبدالقادر وربيعة والشناوى»

 

الصفحة الثانية

- عمال مصر فى حماية الدولة

- وزارة العمل: «صندوق إعانات الطوارئ» قدّم 2.2 مليار جنيه لدعم 423.8 ألف عامل فى 3985 منشأة منذ تأسيسه

- «شحاتة»: الصندوق يلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً.. وداعم للشركات المتعثرة

- برلمانيون: «السيسى» حريص على دعم العمال ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة

- افتتاح الرئيس للمصانع ينهض بالمنتج المصرى ويدعم ملفى التوطين والتصدير

- «الحكومة»: 3408 فرص عمل فى 55 شركة بحد أدنى 6000 جنيه

- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قرارات «السيسى» تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة

- مجدى البدوى: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ولا بد من صدوره فى أسرع وقت

 

الصفحة الثالثة

- بدء تلقِّى طلبات التصالح فى مخالفات البناء الثلاثاء المقبل

 «- التنمية المحلية»: تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام.. وإتاحة «أبلكيشن» لتسجيل مخالفات ما قبل 15 أكتوبر الماضى

- منظومة إلكترونية لسرعة الإنجاز.. والاستفادة من المبالغ المحصلة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتطوير البنية التحتية

- مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون فى «العمالة الموسمية والهجرة غير الشرعية»

- وزيرة الهجرة: علاقات الدولتين شهدت نقلة نوعية.. و«باباجيورجيو»: مصر شريك استراتيجى وركيزة أمن واستقرار فى منطقة «المتوسط»

- تعاون «مصرى - قطرى» فى الزراعة والإنتاج الحيوانى والسمكى

- «القصير»: منتجاتنا الزراعية تغزو العالم و«العطية»: ندرس استيراد خيول أصيلة من مصر

- عشرات الشهداء والمصابين فى غارات للاحتلال على «غزة»

- اعتقال أكثر من 2200 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين فى الولايات المتحدة

 

الصفحة الرابعة

«- أسبوع الآلام».. لم يغادر شوارع القدس الحزينة

- جرائم الاحتلال تكسر تقليداً عمره 2000 عام.. والاحتفالات تقتصر على الشعائر الدينية

- «القدس».. البلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج»

- «الضفة الغربية».. الصلوات تحولت إلى دعوات على الاحتلال

- «غزة».. المسيحيون يحتمون من بطش القصف بالكنائس

- أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء رحلات الحج إلى الأراضى المقدسة.. والساحات دون زوار

- أديب جواد الحسينى: الاحتفالات ألغيت لعدة أسباب منها حرب الإبادة الجماعية فى غزة واقتحام المستوطنين للقرى والاعتداء على الكنائس والمساجد

 

الصفحة الخامسة

- «اتحاد القبائل».. تاريخ من الوطنية والتضحية

- مقال رأي لـ محمد عبدالحافظ، بعنوان: عندما يصبح الشعب ظهيرا سياسيا للرئيس

- مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: القبائل العربية.. بطولات وفداء

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان:.. من الحرب للسلام للتنمية

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الاتحاد».. حديث هادئ!

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: سجل حافل لـ «القبائل»

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يحب القبائل العربية؟

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: الأمل.. العمل

- مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: إجازة وضع «الوطن» 2

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور طائر السماء

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة 3 حيث تقتلك أمك

 

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: بناء الإنسان ثقافيا

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: تحية واجبة لحضرة «الحمار»

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «مجلس القبائل».. ما بين السطور.. رسائل

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: مرآة النوادي

 

الصفحة الثامنة

- «الرواية الفلسطينية لن تغيب».. فى «اليوم العالمى لحرية الصحافة» 135 صحفياً اغتالتهم يد الغدر.. ولكن

 

 

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بقلم محمد عزالدين