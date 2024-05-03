اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة».. و«التحالف الوطنى»: وصول 40 شاحنة مواد غذائية للقطاع

- «الصحة»: قدمنا 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسى وتأهيل لـ927 مصاباً فلسطينياً فى 10 مستشفيات بالمحافظات

«أسبوع الآلام» لم يغادر شوارع القدس الحزينة

- العدوان الإسرائيلى يغتال فرحة الفلسطينيين بالعيد.. والاحتفالات تقتصر على إقامة الشعائر الدينية.. وصلوات حزن فى قطاع غزة

- الحرب كسرت تقليداً مسيحياً عمره 2000 عام.. والبلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج».. وممثلو الكنائس: اغتالوا فرحتنا

- أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء الحج إلى الأراضى المقدسة والساحات دون زوار.. ونناشد العالم التدخل لوقف إطلاق النار

- «الغرف»: توافر كميات كبيرة من القمح والسكر والزيت

- «بشاى»: الدولة نجحت فى إعادة الاستقرار للأسواق.. وتطبيق «رادار الأسعار» سيوفر رصداً ميدانياً للسلع

- «مدبولى»: ندعم منظومة الشكاوى للارتقاء بالخدمات للمواطنين

- استقبال 117 ألف شكوى خلال أبريل 2024 والوزارات فى مقدمة أكثر الجهات استجابة

- الكنائس تقيم قداسات عيد القيامة المجيد اليوم

«- تواضروس» ترأس صلوات «الجمعة العظيمة».. ويستقبل المهنئين غداً

- الأهلى يواجه الجونة فى غياب «عبدالقادر وربيعة والشناوى»

الصفحة الثانية

- عمال مصر فى حماية الدولة

- وزارة العمل: «صندوق إعانات الطوارئ» قدّم 2.2 مليار جنيه لدعم 423.8 ألف عامل فى 3985 منشأة منذ تأسيسه

- «شحاتة»: الصندوق يلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً.. وداعم للشركات المتعثرة

- برلمانيون: «السيسى» حريص على دعم العمال ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة

- افتتاح الرئيس للمصانع ينهض بالمنتج المصرى ويدعم ملفى التوطين والتصدير

- «الحكومة»: 3408 فرص عمل فى 55 شركة بحد أدنى 6000 جنيه

- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قرارات «السيسى» تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة

- مجدى البدوى: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ولا بد من صدوره فى أسرع وقت

الصفحة الثالثة

- بدء تلقِّى طلبات التصالح فى مخالفات البناء الثلاثاء المقبل

«- التنمية المحلية»: تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام.. وإتاحة «أبلكيشن» لتسجيل مخالفات ما قبل 15 أكتوبر الماضى

- منظومة إلكترونية لسرعة الإنجاز.. والاستفادة من المبالغ المحصلة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتطوير البنية التحتية

- مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون فى «العمالة الموسمية والهجرة غير الشرعية»

- وزيرة الهجرة: علاقات الدولتين شهدت نقلة نوعية.. و«باباجيورجيو»: مصر شريك استراتيجى وركيزة أمن واستقرار فى منطقة «المتوسط»

- تعاون «مصرى - قطرى» فى الزراعة والإنتاج الحيوانى والسمكى

- «القصير»: منتجاتنا الزراعية تغزو العالم و«العطية»: ندرس استيراد خيول أصيلة من مصر

- عشرات الشهداء والمصابين فى غارات للاحتلال على «غزة»

- اعتقال أكثر من 2200 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين فى الولايات المتحدة

الصفحة الرابعة

«- أسبوع الآلام».. لم يغادر شوارع القدس الحزينة

- جرائم الاحتلال تكسر تقليداً عمره 2000 عام.. والاحتفالات تقتصر على الشعائر الدينية

- «القدس».. البلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج»

- «الضفة الغربية».. الصلوات تحولت إلى دعوات على الاحتلال

- «غزة».. المسيحيون يحتمون من بطش القصف بالكنائس

- أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء رحلات الحج إلى الأراضى المقدسة.. والساحات دون زوار

- أديب جواد الحسينى: الاحتفالات ألغيت لعدة أسباب منها حرب الإبادة الجماعية فى غزة واقتحام المستوطنين للقرى والاعتداء على الكنائس والمساجد

الصفحة الخامسة

- «اتحاد القبائل».. تاريخ من الوطنية والتضحية

- مقال رأي لـ محمد عبدالحافظ، بعنوان: عندما يصبح الشعب ظهيرا سياسيا للرئيس

- مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: القبائل العربية.. بطولات وفداء

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان:.. من الحرب للسلام للتنمية

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الاتحاد».. حديث هادئ!

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: سجل حافل لـ «القبائل»

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يحب القبائل العربية؟

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: الأمل.. العمل

- مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: إجازة وضع «الوطن» 2

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور طائر السماء

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة 3 حيث تقتلك أمك

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: بناء الإنسان ثقافيا

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: تحية واجبة لحضرة «الحمار»

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «مجلس القبائل».. ما بين السطور.. رسائل

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: مرآة النوادي

الصفحة الثامنة

- «الرواية الفلسطينية لن تغيب».. فى «اليوم العالمى لحرية الصحافة» 135 صحفياً اغتالتهم يد الغدر.. ولكن