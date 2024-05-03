اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة»
كتب:
محمد عزالدين
07:37 م | الجمعة 03 مايو 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة».. و«التحالف الوطنى»: وصول 40 شاحنة مواد غذائية للقطاع
- «الصحة»: قدمنا 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسى وتأهيل لـ927 مصاباً فلسطينياً فى 10 مستشفيات بالمحافظات
«أسبوع الآلام» لم يغادر شوارع القدس الحزينة
- العدوان الإسرائيلى يغتال فرحة الفلسطينيين بالعيد.. والاحتفالات تقتصر على إقامة الشعائر الدينية.. وصلوات حزن فى قطاع غزة
- الحرب كسرت تقليداً مسيحياً عمره 2000 عام.. والبلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج».. وممثلو الكنائس: اغتالوا فرحتنا
- أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء الحج إلى الأراضى المقدسة والساحات دون زوار.. ونناشد العالم التدخل لوقف إطلاق النار
- «الغرف»: توافر كميات كبيرة من القمح والسكر والزيت
- «بشاى»: الدولة نجحت فى إعادة الاستقرار للأسواق.. وتطبيق «رادار الأسعار» سيوفر رصداً ميدانياً للسلع
- «مدبولى»: ندعم منظومة الشكاوى للارتقاء بالخدمات للمواطنين
- استقبال 117 ألف شكوى خلال أبريل 2024 والوزارات فى مقدمة أكثر الجهات استجابة
- الكنائس تقيم قداسات عيد القيامة المجيد اليوم
«- تواضروس» ترأس صلوات «الجمعة العظيمة».. ويستقبل المهنئين غداً
- الأهلى يواجه الجونة فى غياب «عبدالقادر وربيعة والشناوى»
الصفحة الثانية
- عمال مصر فى حماية الدولة
- وزارة العمل: «صندوق إعانات الطوارئ» قدّم 2.2 مليار جنيه لدعم 423.8 ألف عامل فى 3985 منشأة منذ تأسيسه
- «شحاتة»: الصندوق يلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً.. وداعم للشركات المتعثرة
- برلمانيون: «السيسى» حريص على دعم العمال ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة
- افتتاح الرئيس للمصانع ينهض بالمنتج المصرى ويدعم ملفى التوطين والتصدير
- «الحكومة»: 3408 فرص عمل فى 55 شركة بحد أدنى 6000 جنيه
- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قرارات «السيسى» تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة
- مجدى البدوى: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ولا بد من صدوره فى أسرع وقت
الصفحة الثالثة
- بدء تلقِّى طلبات التصالح فى مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
«- التنمية المحلية»: تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام.. وإتاحة «أبلكيشن» لتسجيل مخالفات ما قبل 15 أكتوبر الماضى
- منظومة إلكترونية لسرعة الإنجاز.. والاستفادة من المبالغ المحصلة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتطوير البنية التحتية
- مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون فى «العمالة الموسمية والهجرة غير الشرعية»
- وزيرة الهجرة: علاقات الدولتين شهدت نقلة نوعية.. و«باباجيورجيو»: مصر شريك استراتيجى وركيزة أمن واستقرار فى منطقة «المتوسط»
- تعاون «مصرى - قطرى» فى الزراعة والإنتاج الحيوانى والسمكى
- «القصير»: منتجاتنا الزراعية تغزو العالم و«العطية»: ندرس استيراد خيول أصيلة من مصر
- عشرات الشهداء والمصابين فى غارات للاحتلال على «غزة»
- اعتقال أكثر من 2200 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين فى الولايات المتحدة
الصفحة الرابعة
«- أسبوع الآلام».. لم يغادر شوارع القدس الحزينة
- جرائم الاحتلال تكسر تقليداً عمره 2000 عام.. والاحتفالات تقتصر على الشعائر الدينية
- «القدس».. البلدة القديمة أصبحت خاوية من «الحجيج»
- «الضفة الغربية».. الصلوات تحولت إلى دعوات على الاحتلال
- «غزة».. المسيحيون يحتمون من بطش القصف بالكنائس
- أمين «مفتاح كنيسة القيامة»: إلغاء رحلات الحج إلى الأراضى المقدسة.. والساحات دون زوار
- أديب جواد الحسينى: الاحتفالات ألغيت لعدة أسباب منها حرب الإبادة الجماعية فى غزة واقتحام المستوطنين للقرى والاعتداء على الكنائس والمساجد
الصفحة الخامسة
- «اتحاد القبائل».. تاريخ من الوطنية والتضحية
- مقال رأي لـ محمد عبدالحافظ، بعنوان: عندما يصبح الشعب ظهيرا سياسيا للرئيس
- مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: القبائل العربية.. بطولات وفداء
- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان:.. من الحرب للسلام للتنمية
- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الاتحاد».. حديث هادئ!
- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: سجل حافل لـ «القبائل»
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: ومن الذي لا يحب القبائل العربية؟
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: الأمل.. العمل
- مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: إجازة وضع «الوطن» 2
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور طائر السماء
- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة 3 حيث تقتلك أمك
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: بناء الإنسان ثقافيا
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: تحية واجبة لحضرة «الحمار»
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: «مجلس القبائل».. ما بين السطور.. رسائل
- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: مرآة النوادي
الصفحة الثامنة
- «الرواية الفلسطينية لن تغيب».. فى «اليوم العالمى لحرية الصحافة» 135 صحفياً اغتالتهم يد الغدر.. ولكن