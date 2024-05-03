حسم مصير نقل مباراة الأهلي والترجي من تونس بسبب العقوبات.. عاجل

حسم مسؤولو وكالة المنشطات التونسية مصير نقل مواجهة الأهلي وشقيقه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، إثر عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، على تونس، بسبب عدم امتثال الأخيرة للمدونة العالمية.

وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال مراد الحنبلي مدير وكالة المنشطات بتونس في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أولا نشكر الجميع في مصر على تضامنهم معنا ونرجو منكم تفهم الوضع على النحو الصحيح.. هذه مسألة وقت وإجراءات إدارية تفرضها سيادة الدولة التونسية، وسيتم تدارك الوضع في أقرب الآجال الممكنة».

وبسؤاله عن هل هذا القرار سيؤثر على مباراة الأهلي والترجي، رد قائلًا: «نعلمكم بأن المباراة ستكون في موعدها المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظرًا إلى أن قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لا يشمل هذه المباراة».

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب رادس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيخوض مواجهة الإياب يوم 25 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.