«خفت منها».. فتحي عبد الوهاب يكشف أغرب مشاهده مع عبلة كامل

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن أصعب مشاهده التي جمعته مع الفنانة عبلة كامل، في مسلسل «ريا وسكينة»، والذي شهد التعاون الأول بينهما، مشيرًا إلى أنه شارك في المسلسل بدلا من الفنان الراحل خالد صالح، لخضوعه لعملية جراحية مفاجئة، وكان يصور عملا دراميًا آخر، ولكن لديه ما يسمح من الوقت للمشاركة به، ووافق على الفور، لأنهم كانوا يعرضون المسلسل على الهواء.

كواليس تعاون فتحي عبدالوهاب وعبلة كامل لأول مرة

وتابع «عبدالوهاب» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه شعر بالخوف من التمثيل أمام الفنانة عبلة كامل، قائلاً: «دي كانت أول مرة في حياتي أترعب قدام الكاميرا لأنها بتتحول في المشهد ومبقيتش فاهم ده تمثيل ولا نوبة».

عبلة كامل موهبة جبارة

وأضاف فتحي عبدالوهاب أن هذا المشهد كان خلال التحقيقات بعد اعتراف ابنتها أمام النيابة، مشيدًا بموهبتها الكبيرة التي وصفها بـ«الجبارة»، قائلاً: «لولا أن ثباتي الانفعالي كبير كان المشهد هيبوظ».

جدير بالذكر، أن الفنان فتحي عبدالوهاب شارك في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل الحشاشين عبر شخصية نظام الملك مع الفنان كريم عبدالعزيز، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.