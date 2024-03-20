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دراما المتحدة

فتحي عبدالوهاب يكشف عن سر تمكنه من أداء شخصية نظام الملك في «الحشاشين»

كتب:

أحمد شعراني
01:57 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب

كشف النجم فتحي عبد الوهاب، عن الطريقة التي توصل بها، لملامح شخصية نظام الملك، التي يؤديها ضمن مسلسل «الحشاشين» أضخم مسلسلات رمضان 2024.

وقال النجم فتحي عبد الوهاب: إن شخصية نظام نظام الملك كانت من دعائم الدولة السلجوقية؛ ومن ثم أدرك أهميتها قبل أن يؤديها؛ لافتًا إلى أن أداءه لها على الشاشة في مسلسل الحشاشين نتاج عمل فريق كبير، وأن القراءة كان لها الدور الأهم في الوصول إلى ملامحها.

وأشاد عبد الوهاب في مداخلته مع يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري، بأداء الفنان أحمد عيد خلال المسلسل، معتبرا أن «الحشاشين» سيكون بداية جديدة له، قائلًا: «أحمد عيد ممثل كبير وعنده الكثير ليقدمه».

«الحشاشين» من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كوكبة من النجوم منهم: كريم عبد العزيز، وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين، ومحمد رجب.

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