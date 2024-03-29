فتحي عبدالوهاب يبحث عن طفل متغيب.. كان يصلي التراويح واختفى

شارك الفنان فتحي عبدالوهاب متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا لطفل صغير 13 عامًا مفقود من ساعات، وبالتحديد عقب أداة صلاة التراويح.

الطفل تيم وليد محمد، صاحب الـ13 عامًا انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، التي تشير إلى اختفائه عقب الصلاة تحديدًا في ميدان الحجاز، لتنتشر صورته ورقم هاتفه على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لما تعانيه والدته منذ اختفاء طفلها.

فتحي عبدالوهاب ينشر صورة الطفل المتغيب

وقام الفنان فتحي عبدالوهاب، بمشاركة صورة الطفل المتغيب، المصحوبة بالتعليق «تيم وليد محمد 13 سنة، كان بيصلي التراويح في مسجد يوسف الصباحي في ميدان الحجاز، والتراويح خلصت والولد اختفى ومش موجود كان لابس نفس اللبس ده بالظبط وساكن عند محطة مترو نادي الشمس، لو حد شافه يكلم أهله ربنا يريح بال أمه».

وطلب فتحي عبدالوهاب من متابعيه بمشاركة المنشور لسرعة الوصول للطفل، مدونًا: «شير ربنا يرجعه لأهله بالسلامة».