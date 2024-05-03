مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح: جهود مصرية مستمرة لإيصال المساعدات إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة لرفع العبء والمعاناة عن الأشقاء، والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف: «يشهد القطاع سياسة التجويع والحصار الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وضد القطاع بالكامل، نتحدث عن كارثة إنسانية داخل قطاع غزة، وتفشي الأمراض نتيجة عدد الضحايا والشهداء الذين لا تزال جثثهم عالقة تحت الركام، نتحدث عن أكثر من 35 ألف شهيد بالإضافة إلى 78 ألف جريح، وبالطبع هذه حصيلة أولية غير نهائية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبروحتى الآن».

وتابع: «نتحدث عن جهود مصرية حثيثة ليس في المجال الإنساني فقط في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال شريان الحياة إلى القطاع وهو معبر رفح البري، أو من خلال الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان من أجل الوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكذلك حل الدولتين، ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967».